Coalitieakkoord Brummen getekend

BRUMMEN - Het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Brummen is een feit. Vorige week woensdag ondertekenden vertegenwoordigers van VVD, Lokaal Belang, PvdA en CDA het document. Ook maakten zij hun kandidaat-wethouders bekend.

Het coalitieakkoord heeft de naam De Kracht van Brummen meegekregen. "We zetten Brummen in haar kracht, vanuit duurzaam perspectief", verklaart formateur Anja Prins. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen. "Het is een document om richting aan te geven, de invulling wordt later gedaan met de raad en inwoners."

Het akkoord telt vier speerpunten. De uitvoering van de plannen voor Eerbeek neemt een belangrijke plek in. Er ligt weliswaar een bestemmingsplan, maar nu moet er ook invulling aan worden gegeven. De uitvoering van de taken binnen het sociaal domein wordt gehandhaafd en voortgezet op de huidige manier. Over duurzaamheid en milieu waren de vier partijen het onmiddellijk eens: hier moet serieus werk van worden gemaakt en dat gaat 'verder dan hier en daar wat zonnepanelen plaatsen'. Tot slot staat wonen op de agenda, er moet genoeg woongelegenheid zijn voor iedereen, van starters tot senioren.

Alle partijen leveren een wethouder, die elk 0,75 fte gaan vullen. Voor de VVD is dat Peter-Paul Steinweg, voor Lokaal Belang Margriet Wartena, beiden voorheen raadslid, maar nieuw in het college. De PvdA en het CDA schuiven Eef van Ooijen en Jolanda Pierik naar voren, die beiden momenteel al een wethoudersfunctie vervullen.

De portefeuilles zijn verdeeld. Steinweg neemt onder andere Eerbeek, economische zaken en financiën op zich. Wartena gaat zich buigen over ruimtelijke ordening, Centrumplan Brummen, Volkshuisvesting, Sport & Cultuur en Onderwijs. Eef van Ooijen neemt het portefeuille Duurzaamheid en Energie op zich, Personeel en Organisatie en blijft betrokken bij de ontwikkeling van Eerbeek. Jolanda Pierik gaat verder met de portefeuilles die ze nu ook beheert: Wmo, Welzijn, de participatiewet, jeugdhulp, volksgezondheid en Delta.

Formeel gaat het hier nog om kandidaat-wethouders. De vier kandidaten worden naar verwachting door de gemeenteraad benoemd op donderdag 31 mei. Dan wordt ook het coalitie-akkoord ter kennisname aangeboden. Na de installatie stelt het college zelf de portefeuilleverdeling formeel vast.

Op de foto het toekomstig college van de gemeente Brummen, met van links naar rechts: Eef van Ooijen (PvdA), Jolanda Pierik (CDA), Margriet Wartena (Lokaal Belang), burgemeester Alex van Hedel en Peter-Paul Steinweg (VVD). Gemeentesecretaris Marcel Klos kon er woensdag niet bij zijn.