ZOOM! Kamermuziekfestival in regio

REGIO - Van woensdag 30 mei tot en met zondag 3 juni 2018 vindt op en rond de Veluwezoom het ZOOM! Kamermuziekfestival. Musici van het Ruysdael Kwartet (foto) geven samen met hun (internationale) gasten bijzondere kamermuziekconcerten op prachtige locaties in Rheden, Rozendaal en Doesburg.

Op woensdag 30 mei om 20.15 uur is er het openingsconcert onder de titel De klassieke Toppers. Dit vindt plaats in de Dorpskerk in Rheden met Simon Crawford-Philips (piano), Marijn van Prooijen (bas) en het Ruysdael Kwartet.

Vrijdag 1 juni is er een optreden onder de naam De Verlichting in de Grote Kerk in Velp. Muzikanten naast het Ruysdael Kwartet zijn: Inge Grevink (cello) en Hannah Strijbosch (altviool). Ook dit concert begint om 20.15 uur.

Op zaterdag 2 juni kan er van 11.00 - 14.30 uur een muzikale wandelroute door Doesburg worden gelopen. Op vier locaties kan muziek gehoord worden van

Mike Fentross (luit, theorbe), Jacobien Rozemond (viool), Reneé Bekkers (accordeon), Siebe Henstra (klavecimbel) en Adrian Varela (viool). Op deze zaterdag is er ook het Pannenkoekenconcert Cello! Cello! Ma non troppo dat om 15.00 uur begint voor luisteraars van zes jaar en ouder in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Dit is met: Pepijn Meeuws (cello) Emile Visser (cello), Jochem Stavenuiter (regie) en Guido Hagen (techniek). Dan is er op zaterdag 2 juni ook nog een presentatieconcert van Masterclass ZOOM! om 18.30 uur in de kerk van Rozendaal.

Vanaf 20.30 uur op zaterdag 2 juni is er een openluchtconcert bij kasteel Rosendael: It takes more to tango. Het Ruysdael Kwartet zal ook hier optreden met (internationale) gasten. Flamboyante musici zullen Latijns-Amerikaanse muziek laten horen. Bandleider en presentator is de Uruguayaan Adrian Varela. Hij is tevens verantwoordelijk voor een aantal speciaal gemaakte arrangementen en brengt ook een eigen compositie mee.

Er zal tijdens het concert veel van Astor Piazzolla te horen zijn, de koning van de tango. Maar er zal ook muziek gespeeld worden van Gardel, Stravinsky en Revueltas. Tevens zal Barbara Kozelj nummers van Kurt Weill en Carlos Guastavino laten horen.

Op de slotdag van het kamermuziekfestival, op zondag 3 juni zijn er ook nog verschillende muzikale activiteiten. Om 11.00 uur zal Consensus Vocalis, een koor uit Oost-Nederland onder leiding van Klaas Stok een optreden geven, ook weer met verschillende muzikanten. Dit vindt plaats om 11.00 uur in de Martinikerk in Doesburg.

Van 13.00 tot 16.00 uur worden er fietsrouteconcerten gehouden inclusief om 17.00 uur een fietsslotconcert in de Dorpskerk Rheden. De fietsrouteconcerten beginnen op verschillende locaties en er zijn uitvoeringen op twaalf verschillende plekken. Meer info hierover: www.zoomfestival.nl/nl/zondag-3-juni-fietsrouteconcert/.

Het slotconcert van ZOOM! Kamermuziekfestival is om 20.15 uur in de Grote Kerk in Velp onder de titel Amour et Mort à Minuit. Deelnemende musici zijn: Barbara Kozelj (mezzosopraan), Gwyneth Wentink (harp), Marijn van Prooijen (bas) en uiteraard het Ruysdael Kwartet.



www.zoomfestival.nl