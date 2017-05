Steenuilen Soeren krijgen 9 kuikens

LAAG-SOEREN - De nieuwbouwwijk Hof van Soeren heeft tijdelijk nieuwe bewoners. De steenuilen die vlakbij de nieuwe woonwijk in Laag-Soeren wonen, hebben gebroed. De twee uilenparen leven al jaren nabij het woningbouwplan in Laag-Soeren en dit jaar brachten ze samen maar liefst negen kuikens ter wereld. Donderdag 25 mei werden de kuikens uit één van beide nesten geringd.

Het broedsucces in Laag-Soeren is uitgerekend dit jaar goed nieuws. Wethouder Nicole Olland: “De bouw van de nieuwe wijk blijkt de broed niet te verstoren. De bouw werd jarenlang uitgesteld omdat enkele omwonenden vreesden dat de bouw de steenuilen zou verjagen. De gemeente koos samen met Reinbouw een unieke aanpak om mens en steenuil naast elkaar te laten wonen. Zo hebben we de helft van het projectgebied optimaal ingericht voor de steenuil en bouwen we niet met zware machines tijdens de broedtijd tussen maart en juli. Onze aanpak werkt en daar ben ik heel blij mee”.

De negen nieuwe bewoners wonen maar eventjes in Hof van Soeren. De vijf met een ringetje vliegen ieder moment uit. Nu de kuikens een ringetje om hun pootje hebben, kan onderzoek plaatsvinden naar bijvoorbeeld het leefgebied, de leeftijd en de tijd waarin paartjes bij elkaar blijven. Naast het ringen zijn de jonge uiltjes gewogen en is de lengte van de vleugels gemeten. De vier overige kuikens worden ook nog geringd.

Foto: Wethouder Nicole Olland blij met broedsucces steenuilen Laag-Soeren