ROC A12 Doet

VELP - Op 1 juni zetten tussen de 300 en 400 medewerkers van ROC A12 zich een middag in voor ’s Koonings Jaght, één van de locaties van Siza. ’s Koonings Jaght is een instelling waar ongeveer 200 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen en dagbesteding vinden.

Zoals bij veel organisaties in de zorg lopen de budgetten voor extra’s en leuke activiteiten al jarenlang terug. Vaak zaken die het leven net even leuker maken voor de cliënten. Aan zorg geen gebrek, maar een tuin die er leuk uitziet of net even die aandacht voor jou alleen, dat is voor de bewoners net zo belangrijk als voor ieder ander. Fantastisch dat ROC A12 met vestigingen in Arnhem, Velp, Ede en Veenendaal dit jaar besloten heeft om zijn jaarlijkse medewerkersdag op deze manier in te vullen. Zo gaan de medewerkers aan de slag in de tuinen, het bos en doen ze allerlei klussen in en om de woningen. Ook is er een plein ingericht waar de cliënten in de watten worden gelegd. Hier kunnen ze allerlei leuke dingen doen, van een manicure tot pizza bakken en van sporten tot samen een frietje eten samen met een medewerker van het ROC. Want vandaag krijgen ze net even die extra aandacht. Een dj maakt het feest compleet en de dag wordt afgesloten met diverse soorten streetfood.

ROC A12 heeft de organisatie van deze dag uitbesteed aan Zinnige Zaken, een Social Enterprise die zichzelf tot doel stelt om bedrijfsleven en samenleving bij elkaar te brengen in de vorm van teamactiviteiten. Voor veel medewerkers van bedrijven is het vaak de eerste keer dat ze een kijkje nemen in de zorgwereld. Uit deze ontmoetingen ontstaat vaak de wens om met het bedrijf meer te kunnen doen voor de samenleving, omdat het appelleert aan een goed gevoel als de klus geklaard is. Daarnaast kunnen bedrijven zich op een positieve manier onderscheiden door dit soort activiteiten.