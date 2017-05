Positief resultaat jaarrekening 2016

DE STEEG - De gemeente Rheden sluit de jaarrekening van 2016 af met een positie saldo van anderhalf miljoen euro. Dit resultaat is onder andere behaald door een efficiënte inzet van middelen in het Sociaal Domein.

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie en vergelijkt de vooraf begrote lasten en baten met de daadwerkelijke lasten en baten. Binnen het Sociaal Domein lopen de kosten van zorg, waaronder huishoudelijke hulp, wmo-begeleiding en jeugdzorg, in totaal redelijk in de pas met de begroting.

Op het gebied van werkgelegenheid, jeugd- en onderwijsbeleid en welzijn, zijn minder middelen ingezet dan begroot om de gestelde doelen te bereiken. In 2016 zijn er verdere ervaringen opgedaan met de decentralisatie van jeugdzorg, participatie en begeleiding. Daarbij blijft het een uitdaging de taken binnen de steeds verder aangescherpte financiële kaders uit te voeren.

Deze week is de jaarrekening aangeboden aan de gemeenteraad, en wordt op 27 juni behandeld. Wethouder Haverkamp: “Als wethouder financiën ben ik natuurlijk blij dat de jaarrekening een positief resultaat laat zien. Dit betekent dat we afgelopen jaar onze middelen op een efficiënte wijze hebben ingezet. Sinds 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken. Dat gaat goed, maar deze taken zijn nog volop in ontwikkeling.”

Ook 2015 sloot de gemeente Rheden met een positief resultaat af, toen met 2,7 miljoen euro dankzij minder uitgaven aan jeugdzorg en wmo-begeleiding.