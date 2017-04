RHEDEN - Onder leiding van boswachter Steven Kasteel, werd een groep van zo'n twintig boswachters in spé zondag de fijne kneepjes van het vak uitgelegd. Gewapend met goede schoenen en een verrekijker en soms ook begeleid door ouders, trokken de kinderen het bos in. Onderweg legde Kasteel het nodige uit over de natuur en zijn werk in het Nationaal Park. De kinderen leerden dierensporen lezen, op te letten of nergens de rasters waren beschadigd, inspecteerden de kudde IJslandse paarden en kregen heel wat weetjes en feitjes over de fauna en flora van de Veluwezoom uitgelegd. De activiteit van Natuurmonumenten werd voor de tweede keer dit voorjaar gehouden en de 'boswachterscursus junior' bleek flink in trek bij de jeugdige boswachters in spé. Hoewel nog niet bekend wanneer, zit een vervolg er dan ook dik in. - foto: Han Uenk