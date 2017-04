Dierense Biljarters Kampioen

DIEREN - Een team van de Biljartclub De Drieschaar uit Dieren is in het district Veluwezoom in de hoogste klasse van de middagcompetitie eerste geworden. In een poule van twaalf teams en na 22 wedstrijden hebben zij 872 punten gehaald. Dat is ruim 91 procent en vijf punten voorsprong op nummer twee. In een wisselend team van vijf vaste spelers, een team bestaat vier spelers, is dat een heel mooie prestatie. Op de foto staan van links naar rechts: Rien Zweers - Dick van Tent - Theo Maresch - Hans Nijland - Wyb Kuurstra.