Allerlaatste bingo in Hall

HALL – In zaal Bello in Hall wordt zondag 15 april vanaf 20.00 uur de laatste bingo van het seizoen gehouden. Waarschijnlijk is dit de allerlaatste bingoavond voor SHE, want er is een tekort aan publiek en medewerkers.

Wegens het gebrek aan zowel publiek, wat een te lage opbrengst betekent, als spontane medewerkers, heeft de organisatie besloten om na 34 jaar van mooie avonden de bingomolen aan de wilgen te hangen. Dit met grote spijt, maar volgens het team is de belangstelling van de SHE-leden de laatste zeer beperkt en dus moeten de spelers van buiten de Hallse voetbalvereniging komen. Ook daar is de belangstelling tanende. Vandaar dat het Hallse bingoteam aan het SHE-bestuur heeft medegedeeld te stoppen met de organisatie. Een kleine rekensom leert dat er door de jaren heen meer dan 12.000 spelers de avonden hebben bezocht.

Voor deze finale is weer gezorgd voor prijzen die er niet om liegen, waaronder twee mooie hoofdprijzen. De organisatie hoopt dat deze 34-jarige traditie wordt afgesloten met een volle zaal.

De organisatie is Partycentrum Bello dankbaar. Het Bingo-team heeft jarenlang gratis gebruik mogen maken van de zaal, inclusief koffie en hulp van het personeel. Het Bingoteam verdient zelf ook een bedankje. Eén teamlid heeft zelfs de volle 34 jaar meegewerkt aan de maandelijkse avonden.