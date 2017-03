Nieuw elan bij het RFC

In het afgelopen jaar 2016 bestond het Rhedens Fanfare Corps 120 jaar. Veel muziekverenigingen leiden een moeizaam bestaan. Veel jeugd en jongeren willen geen langdurige verplichtingen aangaan. Een muziekvereniging komt dan al gauw in problemen, want muziek maak je vooral samen. Maar als er steeds minder 'samen' is, moet je als vereniging iets anders doen. Na het jubileum heeft het Rhedens Fanfare Corps zich bezonnen over haar toekomst: waar is het RFC over vijf jaar? Een aantal jonge leden heeft zich daarna ingezet voor een nieuwe visie voor de toekomst. En tegelijkertijd heeft het bestuur aangekondigd dat dan ook een wisseling van bestuur wenselijk zou zijn. Op de jaarvergadering van vorige week 23 maart hebben de leden van het RFC de bouwstenen van jongeren voor een nieuwe visie besproken en in grote lijnen overgenomen. Het zittende bestuur heeft plaats gemaakt voor de jonge bestuursleden Vera van de Berg, Marc Heuvingh, Marleen Hiddink en Jessica Prins. Uiteraard moeten de bestuursfuncties onderling nog verdeeld worden en moet er nog aanvulling komen, maar de basis is er. De oud-bestuursleden blijven stand-by om de nieuwe bestuursleden te ondersteunen.