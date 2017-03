DIEREN – De politie is op zoek naar getuigen van meerdere inbraken in auto’s en bedrijfsbussen afgelopen nacht in Rheden en in Dieren. De politie kreeg woensdag meerdere meldingen van de inbraken. De daders tikten in Dieren bij de bedrijfsbussen het zijraampje er uit. Al zeker vijf eigenaren zijn de dupe van de diefstallen en hebben aangifte gedaan. Bij alle vijf zijn onder andere navigatiesystemen gestolen. De politie is specifiek opzoek naar mensen die iets hebben gezien in de buurt van het Vogelplantsoen in Dieren.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden. Dit kan via 0900-8844. Als u wat verdachts ziet bij geparkeerde voertuigen kunt u bellen met 1-1-2. - Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink