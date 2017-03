ANGERLO - In de landelijke collecteweek van het Reumafonds van 13 tot en met 18 maart is er in Angerlo 690,90 euro opgehaald. Dit is een prachtig resultaat. Alle gevers, maar vooral ook de zestien collectanten worden hartelijk bedankt. bedanken. Met de opbrengst van de collecte levert Angerlo een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.