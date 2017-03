Gastles over duurzaamheid in Ellecom

ELLECOM - Hang je wasje op aan een wasrekje in plaats van het in de droger te stoppen, maak in je eigen tuin een moestuintje, zodat de boontjes niet helemaal uit bijvoorbeeld Afrika hoeven te komen en pak eens wat vaker de fiets in plaats van de auto. Het zijn enkele voorbeelden van zelf bijdragen aan een duurzame wereld. Wethouder Nicole Olland gaf donderdag 30 maart een gastles op de Anne Frankschool in Ellecom waarbij zij op dit thema inging. “Het valt me op dat veel al weten wat duurzaamheid is en hoe ze zelf bij kunnen dragen aan een betere wereld”, vertelt een trotse wethouder.

Na een korte inleiding mochten de kinderen uit groep zeven en acht aan het werk. Op een A3-papier mochten ze aan de ene kant een elfje maken. Meester Gerrit: “Een elfje is een soort gedichtje waarbij de eerste zin uit één woord bestaat, de tweede uit twee, de derde uit drie, enzovoort”. Natuurlijk met het thema duurzaamheid, en dan met name duurzaamheid in de eigen wijk. “Ik vind het belangrijk dat de kinderen nadenken over hoe hun wijk er in de toekomst uitziet, hoe groen en hoeveel zonnepanelen bijvoorbeeld?”, aldus Olland. Aan de andere kant van het A3-papier mochten de leerlingen een collage maken van afbeeldingen die zij koppelen aan duurzaamheid. Er werd flink nagedacht, geknipt, geplakt en gedicht. - Foto Lotte Bienias.