Goed bezochte faunadag

DE STEEG - De faunadag op Kasteel Middachten in De Steeg trekt ieder jaar veel bezoekers. Ook dit jaar wisten vele bezoekers het kasteel te vinden: van jong tot oud, van wildbeheerders tot nieuwsgierigen die allerlei facetten van het jagen op wild tot het eten ervan wilden ervaren. De kelder van het Kasteel hing vol geweien en tanden van afgeschoten- of aangereden herten, reeën, moeflons en wildzwijnen. Ook werd getoond dat er niet zomaar op het wild wordt gejaagd. En er was een klok die liet zien hoe en wat je van wild kan gebruiken om op het bord te serveren. Voor de jonge bezoekers was er een speurtocht en een veldtocht langs eetbare planten rondom het Kasteel. - Foto Martin de Jongh.