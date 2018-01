Rheden kan 13 miljoen euro extra besteden

DE STEEG - Als gevolg van de aantrekkende economie en meer belastinginkomsten geeft het Rijk de komende vier jaar 14 miljard extra geld uit. Voor de gemeente Rheden betekent dit voor de komende jaren 13 miljoen euro extra. Daarmee zijn de te verwachten tekorten van de baan en houdt de gemeente geld over om te investeren in nieuwe plannen.

De gemeente zet nu geld opzij voor een aantal belangrijke kostenposten. Scalabor, het nieuwe sociale werkbedrijf (voorheen Presikhaaf bedrijven) kost twee ton per jaar. Kredietbank Apeldoorn die kredieten verstrekt aan mensen die niet bij een bank kunnen lenen, gaat jaarlijks 138.000 euro kosten. Ook zet de gemeente jaarlijks 560.000 euro opzij voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Dit bedrag is bedoeld voor asbestsanering, klimaatregelingen en verouderde installaties. Daarnaast gaat de gemeente een aantal belangrijke beleidsplannen uitvoeren. Zo komen er onder andere meer mogelijkheden voor ondernemers om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit steekt het Rijk 100 miljoen euro in een ondermijningsfonds. Nog eens 400 miljoen steekt het Rijk in aardgasloos wonen, duurzame energie en vermindering van de broeikasuitstoot. Er komen meer woningen en het Rijk investeert meer in onderhoud en herbestemming van monumenten. Ook op sociaal gebied worden de extra middelen goed besteed. 170 Miljoen voor vroeg- en voorschoolse educatie, 15 miljoen voor onderwijsachterstanden beleid, 180 miljoen voor zorg thuis/ mantelzorg, 54 miljoen transformatie jeugdhulp, 55 miljoen onafhankelijke cliëntondersteuning, 145 miljoen voor verlaging Eigenbetalingen WMO voorzieningen, extra middelen om 20.000 extra plaatsen beschut werk mogelijk te maken.

Wethouder Financiën Ronald Haverkamp: "Ik ben blij dat onze tekorten met deze extra middelen tot het verleden behoren. Het is mooi dat een nieuwe coalitie nu over extra financiën kan beschikken."