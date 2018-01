Rik Snelder is Nederlands kampioen boogschieten

RHEDEN - De zestienjarige Rik Snelder uit Rheden is 28 januari, na een spannende shoot off, Nederlands kampioen geworden tijdens het NK boogschieten indoor in 's-Hertogenbosch. Hij werd kampioen in de categorie compound cadetten. In totaal streden 213 deelnemers om de prijzen in tien verschillende categorieën. Het was het eerste jaar dat het jeugd- en seniorenkampioenschap samengevoegd werd tot één groot handboogtoernooi. Rik is sinds 2012 lid van ABC Taxus in Arnhem en sinds oktober 2017 traint hij bij het regionaal trainingscentrum noord in Almere.