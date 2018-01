Kanaalbruggen bijna klaar

EERBEEK – Het schiet nu echt op met de bouw van de drie nieuwe kanaalbruggen in de gemeente Brummen. Deze week zijn de feitelijke metalen brugdelen geplaatst, in de Hallsebrug als laatste (foto). Het werk door de firma Pannekoek GWW uit Vaassen ligt redelijk op schema, al ging de gemeente Brummen er bij de aanbesteding van uit dat de drie nieuwe bruggen, waarvoor 1,7 miljoen is uitgetrokken, nog voor 2018 klaar zouden zijn. Dat is niet helemaal gelukt, maar het einde van de overlast door de werkzaamheden is in zicht. De drie kanaalbruggen, de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug, voldoen na de vervanging weer helemaal aan de verkeerstechnische eisen. Binnen het beschikbare budget was het overigens niet mogelijk de drie bruggen van nieuwe en gezichtsbepalende bovenbouwen te voorzien. Een oplossing werd gevonden in het herplaatsen van de oude bascules. Overigens louter om esthetische redenen, want de bovenbouwen hebben geen functie in de nieuwe constructies.

foto: Wencel Maresch