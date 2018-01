Scholieren bezoeken Canon Nederland

REGIO - Scholengroep Veluwezoom heeft het mogelijk gemaakt dat de ruim 400 leerlingen uit de groepen zeven en acht de Canon van Nederland te bezoeken in het Openluchtmuseum in Arnhem. De leerlingen én de leerkrachten zijn dolenthousiast; de rijke leeromgeving en met name de interactieve werkwijze maken dat de Canon hoog scoort.

Romijn en Ann Sofie, leerlingen uit groep zeven van openbare Daltonschool Daalhuizen in Velp vertellen: "Er was een presentatie over wat we gingen doen. Vooraf hadden we op school al twee tijdvakken uitgekozen en werden we in groepen gezet. Wij kozen Prehistorie en de tijd van de computers. Op een IPad moesten we het opzoeken, er waren foto's die we moesten bekijken en opzoeken wat het was. Dan luisterde je ergens naar en op een scherm kon je het weer zien en kreeg je informatie. Bij de tijd van de computers ging het over Pong, dat was het eerste computerspelletje. Maar dan kon je niet alleen lezen dat het zo was, maar mocht je ook het spelletje Pong spelen. Ook deden we spel met munten van de Romeinen en moesten we handelen. Je kreeg opdrachten om filmpjes te maken. Het was heel leuk, vaak kun je wel iets leren, maar hier mocht je het doen! En we hadden ook nog tijd om even te schaatsen en we hebben daar ons brood opgegeten."

De Canon van Nederland presenteert de hele geschiedenis van ons land, van 'hunebed tot heden'. Scholengroep Veluwezoom telt elf openbare basisscholen in de dorpen Dieren, Laag Soeren, Spankeren, De Steeg, Rheden, Velp en Rozendaal.