Twaalf sollicitanten kinderburgemeester

DOESBURG - Twaalf kinderen hebben gesolliciteerd naar het kinderburgemeesterschap van Doesburg. Evenveel meisjes als jongens. Ze zitten in groep zeven van de Anne Frank Montessorischool, De Wetelaar, De Horizon (locatie Stad en Ooi) en de Rietgors (Leuvenheim).

Woensdagmiddag 14 februari presenteren de kandidaten zich aan de selectiecommissie en aan elkaar, op een gezamenlijke bijeenkomst in het stadhuis. De selectiecommissie bestaat uit burgemeester Loes van der Meijs en de raadsleden Walter van Ditmars en Gerard Albers. De commissie kiest na de presentatie een kinderburgemeester. Daarvóór geven de kinderen zelf een adviesstem, waarbij ze uiteraard niet op zichzelf mogen stemmen.

De kinderburgemeester ondersteunt komend jaar burgemeester Loes van der Meijs bij officiële evenementen zoals de opening van de Doesburgse Kermis, ZOOM! Kamermuziekfestival, Sinterklaas en de kerstmarkt. Daarnaast overleggen de twee burgemeesters één keer per drie maanden over wat belangrijk is voor kinderen. De kinderburgemeester is een soort spreekbuis voor de andere kinderen.