Europees project verkleint kenniskloof in zuivelsector

VELP - Hoe kunnen de kenniskloven tussen de leveranciers en bedrijven in de Europese zuivelsector verkleind worden? Met deze vraag gaan onderzoekers en studenten van hogeschool Van Hall Larenstein zich de komende twee jaar bezig houden in samenwerking met de Association of European Dairy Industry Learning (AEDIL), een netwerk van Europese stakeholders uit de zuivelsector.

De Europese zuivelsector verandert snel richting meer geconcentreerde en gespecialiseerde productie en de wereldwijde vraag naar zuivelproducten groeit. Deze situatie gaat gepaard met een aanbod in het onderwijs dat niet overal in Europa volledig is afgestemd op de vaardigheden die de arbeidsmarkt nodig heeft. Er bestaat een sterke en groeiende behoefte aan uitgebreide kennis over vaardigheidseisen en aardighedenaanbod binnen de Europese zuivelsector. De algemene doelstelling van dit project is een sterkere Europese zuivelsector, waar de industrie en het onderwijs samenwerken om aan veranderende eisen en trends te voldoen. Het beoogde directe effect is om het zuivelonderwijs duurzame aanbevelingen te doen zodat voldaan wordt aan gevraagde vaardigheden in deze sector.