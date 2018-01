Magda Rook opende Voorleesdagen

RHEDEN - Op donderdag 25 januari heeft Magda Rook, fractievoorzitter van GPRB Rheden, De Nationale Voorleesdagen 2018 bij de SpeelLeerGroep De Holtbanck in Rheden geopend.

Voorlezen is leuk en heel belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Het stimuleert de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling. Het biedt rust, plezier en exclusieve aandacht. Voorlezen wordt dan ook veelvuldig gedaan bij de SpeelLeerGroep ook door een voorleesoma, maar door een raadslid is dat wel heel speciaal.

Ssst de tijger slaapt is wel heel spannend, samen met Magda zorgden de kinderen ervoor dat hij bleef slapen! De SpeelLeerGroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar, het sluit naadloos aan op de kleuterklassen van De Holtbanck. Zo werkt de SpeelLeerGroep met de methode Peuterplein en de kleuterklassen met de methode Kleuterplein. Er wordt een uitdagende omgeving gefaciliteerd waar het kind centraal staat.