VVV Brummen en Eerbeek blijft in boekhandels

BRUMMEN / EERBEEK – Ook dit jaar is VVV in de gemeente Brummen te vinden bij Primera te Brummen en Boekhandel Hendriks te Eerbeek. De overeenkomst tussen Stichting Visit Brummen Eerbeek en VVV Brummen Eerbeek is verlengd. Paul Jolink en Jan Willem Bommeljé bekrachtigden dit met hun handtekening.

VVV Brummen Eerbeek heeft het doel om bezoekers te voorzien van informatie en advies. Hiermee inspireert de VVV bezoekers te kiezen voor Brummen en Eerbeek en ondersteunen zij hen in het vinden van accommodaties, het ondernemen van activiteiten en het bezoeken van evenementen en bezienswaardigheden in en rondom Brummen.

VVV Brummen Eerbeek heeft een spilfunctie tussen bewoners en bezoekers enerzijds en aanbieders van accommodaties, activiteiten en evenementen anderzijds. De VVV beschikt over folders, routes, kaarten, gidsen en boeken en geeft vanzelfsprekend antwoord op vragen. De VVV gaat ook activiteiten organiseren met routes en gidsen en houdt een actuele agenda bij met evenementen.