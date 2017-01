Huldiging minikampioenen

DIEREN - De eerste helft van de competitie van de CMV-volleyballers, heeft voor Volleybalvereniging AutovanOort Rebelle twee kampioensteams opgeleverd. Zowel het niveau 4 team als het niveau 5-1 team werden met overmacht kampioen in hun klasse. Volgens goed gebruik worden de ploegen in Sporthal Theothorne gehuldigd. De kinderen liepen hun ereronde onder luid applaus van de ouders en spelers en toeschouwers, een dag voor de kinderen om naar uit te kijken. Dit seizoen moest de huldiging worden uitgesteld naar een geschikte dag waarop de kinderen ook werkelijk in het zonnetje gezet konden worden, dus werd de eerste thuisspeeldag gekozen als huldigingsmoment. Alle minikampioenen waren aanwezig en ontvingen van de technische commissie van AutovanOort Rebelle een leuk aandenken. De kinderen kregen allemaal een ingelijste foto van het team waar ze kampioen mee zijn geworden. Een mooi aandenken waar ze later met veel plezier op terug kunnen kijken. Op de foto zijn de blije gezichten duidelijk zichtbaar waarmee duidelijk zichtbaar is hoe leuk ze het vonden…