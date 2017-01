Wereld- en NK successen voor Loenense vogelkwekers

LOENEN – Een aantal vogelkwekers die lid zijn van de vogelvereniging Vogelvreugd in Loenen, zijn op hoog niveau bijzonder succesvol geweest. In Spanje werd het lid Cor Balk wereldkampioen met zijn gekweekte vogel en in Apeldoorn werden enkele leden ook Nederlands kampioen.

Cor Balk uit Apeldoorn is lid van de Loenense club en werd wereldkampioen in het Spaanse Almeria. Balk had elf vogels ingestuurd naar het wereldkampioenschap. Hij werd Wereldkampioen en won ook nog tweemaal een zilveren medaille. Dit is het resultaat van tien jaar serieus kweken met gould amadines. Deze van oorsprong Australische vogel wordt momenteel in vele variaties gekweekt. Balk mag zich een jaar lang wereldkampioen noemen in de kleurslag enkelvoudig pastel. Hij mag zich in die klasse vice-wereldkampioen noemen omdat hij hier het zilver hier te winnen.

Balk scoorde veel in het afgelopen seizoen: clubkampioen, kringkampioen, Nederlands kampioen lest best de Wereldtitel. Dit is de kroon op jaren lang selecteren en de goede kleurslagen bij elkaar zetten. De vogels komen deze week terug van hun verre reis en mogen dan van de eigenaar een poosje rustig bijkomen en ruien om dan in de herfst weer helemaal topfit te zijn De kampioen is nu zo’n tien maanden oud, en hoeft nog niet voor de kweek te worden ingezet.

Op de onlangs gehouden Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn, hebben de kwekers van Vogelvreugd Loenen zich ook van hun beste zijde laten zien. In een bomvolle Americahal in Apeldoorn waar zo'n 12.000 wedstrijdvogels vanuit geheel Nederland bijeen gebracht waren, wisten de kwekers Baars, Balk, Berends en Groen enkele van de zeer fel begeerde medailles in de wacht te slepen.

Peter Baars uit Laag-Soeren werd kampioen stam met Aymaraparkiet wildkleur. Bij de tropische vogels Cor Balk kampioen met zwartkop gould amadine. Bij de postuurkanaries een gouden medaille voor Paul Berends en kampioensprijzen met Irisch Fancy. Bij de kleurkanaries mocht Adrie Groen een zilveren medaille meenemen.

Bij Vogelvreugd zijn ze maar wat blij en trots met deze kwekers om de vogelsport een stimulans te geven en de overige leden ook aan te moedigen om in ieder geval deel te nemen aan het WK van 2019 als deze strijd wordt georganiseerd in de Zwolse IJsselhallen.