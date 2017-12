Extra prijzen bij Rhedense carnavalsoptocht

RHEDEN - Tijdens de carnavalsoptocht in Rheden op 11 februari worden naast de traditionele prijzen ook twee nieuwe prijzen geïntroduceerd: de aanmoedigingsprijs en de beloning voor het invullen van de publieksprijs.

De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan een deelnemer die geen andere prijzen heeft gewonnen, maar waarvan de optochtcommissie vindt dat zij toch een prijs verdient. Aanleiding hiervoor kan divers zijn.

Het stemmen voor de publieksprijs wordt ook aantrekkelijker: Onder de invullers wordt een winnaar getrokken bij de prijsuitreiking op het Meester B. van Leeuwenplein. Voorwaarde is wel dat de winnaar direct de prijs in ontvangst neemt. Is de prijswinnaar er niet? Dan wordt er een nieuwe naam getrokken.

In totaal zijn er de volgende prijscategorieën voor de deelnemers: Jeugd tot en met vijftien jaar. In deze categorie heeft elke deelnemer prijs doordat er een eerste-, tweede- en oneindig derde prijzen zijn. In de categorie volwassenen zijn vijf prijzen te winnen, de publiekprijs wordt bepaald door stemmen uit het publiekVolwassenen. In deze categorie zijn 5 prijzen te winnen. en er is nog een aanmoedigingsprijs.

Wie zin heeft om mee te doen, kan zich al aanmelden voor de carnavalsoptocht via www.cvdeheiknuuters.nl/optocht.