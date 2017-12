Kerstviering obs de Vossestaart

HALL - Zoals elk jaar vierden de leerlingen de laatste woensdag van het schooljaar kerst. Dit jaar was het een beetje anders. De leerlingen maakten thuis in groepjes hun eigen kerstdiner. Nadat de kinderen heerlijk gegeten hadden, haalden de ouders hun kinderen op, om de herdertjestocht te lopen. Deze was georganiseerd door de Hallse kerk en Hall Leeft. De kinderen en vele volwassenen hebben genoten.

De herdertjestocht eindigde bij de kerk. Daar konden de mensen genieten van wat lekkers en er stond een kraampje met knutsels van leerlingen. De opbrengst hiervan ging naar Serious Request.

Tijdens de kerstviering in de volle kerk hadden de leerlingen een grote rol. Afgelopen maanden hebben ze onder leiding van Geert Jan Dijkerman een muziekvoorstelling ingestudeerd. Meester Stefan las een kerstverhaal voor, waarin de leerlingen het muzikale deel verzorgden. Ook DES droeg een steentje bij aan deze avond. De avond werd afgesloten door een gedicht, die werd voorgedragen door voorleeskampioene Hanna.