ALKMAAR / EERBEEK - Baanwielrenster Elis Ligtlee heeft bij de Nederlandse kampioenschappen in Alkmaar een zilveren medaille veroverd. De Eerbeekse Olympisch kampioene kwam donderdagavond uit op het onderdeel sprint. Ze moest daarin alleen haar meerdere erkennen in de wielrenster/schaatster Laurine van Riessen.

Het was voor Elis Ligtlee de eerste medaille die ze veroverde na een jaar vol blessureleed.