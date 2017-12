Team Hilarius wint Brummense popquiz 2017

BRUMMEN – De Hans Broer Award is het komende jaar te vinden op de schouw bij de Wilber de Heus, Vincent Ooink en Hans Nooteboom van team Hilarius. Dit team wist na een zinderende strijd gedurende zo’n drie uur, verdeeld over drie muziekronden, de zevende editie van de Brummense Popquiz te winnen.

Zij werden op de voet gevolgd door De Overkant en Black Rose. Met een volle (uitverkochte) zaal, een traditioneel gezellige sfeer en een spannend verloop van de officiële popquiz, kan de organisatie ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde avond.

Naast de twaalf deelnemende teams was de zaal gevuld met muziekliefhebbers en supporters van de deelnemende teams. De organisatie laat weten het evenement niet te kunnen organiseren zonder de steun van velen. Of het nu gaat om de faciliteiten van Fidato Arnhem of SPL P.A. Service, goede verzorging en gastvrijheid van De Vroolijke Frans, websitebouwer Trolly Town Studio, lokale radiostation RTV Veluwezoom, huisfotograaf Gerrit Leemkuil, huisband Move Your Mind, presentator Patrick Maijer en juryleden Martien, Karin alsook de ondersteuners van de publieksquiz Esther, Wilma en Froukje. En ook worden de sponsoren hierbij niet vergeten: Kroese Arnhem/Nijmegen, Drukkerij Hilarius, Luxor Live Arnhem, Gigant Apeldoorn, Burgerweeshuis Deventer, Music All in Zutphen en Paaspop Schijndel.

Het organiserende comité bestaat uit Theo van Enckevort, Robert Kersten en Gert-Jan van Dijk. Zij schotelde de teams en bezoekers weer vele uiteenlopende muziekvragen voor. Deze werden over het algemeen als pittig ervaren. Zo deed dit jaar de muzikale woordenwolk haar intrede en moest op basis van setlist de uitvoerende band of artiest gezocht worden. Ook waren er weer de bekende videoboodschappen van bekende dorpsgenoten. Dit jaar onder andere producer Gorden Groothedde, Concordia-uitbater Harry Timmer en schoenmaker en Bliksemprogrammeur Rob Neijenhuis. Ook dit jaar kon het publiek weer zelf meedoen. Bijvoorbeeld via een speciale publieksquiz.

Bij de echte quiz ontvingen de leden van Black Rose tickets voor een bijzonder optreden van Bettie Serveert in Luxor Live in Arnhem. De tweede plaats van De Overkant leverde de drie teamleden entreekaarten voor een optreden van New Cool Collective in het Burgerweeshuis in Deventer als beloning op. Het winnende team Hilarius ontving naast de Hans Broer Award (de prachtige wisselbeker) ook tickets naar het meerdaagse popfestival Paaspop. Ook mag dit team in de loop van 2018 eenmalig een eigen radioprogramma maken bij RTV Veluwezoom.

De organisatie blijft uiteraard benieuwd naar alle reacties van deelnemers, bezoekers en andere geïnteresseerden. Reacties kunt u mailen naar het speciale e-mailadres popquiz@rtv-veluwezoom.nl. Meer weten? Bezoek de popquizwebsite www.popquizbrummen.nl of volgt het twitteraccount @popquizbrummen of de facebookpagina van de Brummense popquiz.