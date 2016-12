Sursum Corda stopt na honderd jaar

BEEKBERGEN – Sursum Corda uit Beekbergen stopt na haar viering van het 100-jarig bestaan in mei. In de ledenvergadering van oktober is op voorstel van het bestuur het besluit genomen na 31 december 2016 op te houden met het zangkoor. Door de sterke vergrijzing van het koor en onvoldoende instroom van jongeren kwamen zowel de bezetting van enkele partijen alsmede de financiën in de knel. Om deze redenen heeft het koor geen reden van bestaan meer en is daarom tot opheffing besloten. Het merendeel van de leden is al vele jaren lid, van 70 jaar tot tientallen jaren. Allen gingen met veel enthousiasme en inzet naar de wekelijkse repetitieavonden en leefden daar elke week naar toe. Helaas is dit voorbij na 1 januari. Zo ook voor degenen die dit koor een goed hart toedragen.