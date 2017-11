PvdA/GroenLinks in Doesburg Samen Sterk

DOESBURG - PvdA en GroenLinks in Doesburg vormen bij de gemeenteraads-verkiezingen van 2018 samen één lijst. Dat is beklonken tijdens een feestelijke gezamenlijke ledenvergadering op maandag 20 november.

De eerste twee mensen op de lijst waren al bekend, namelijk op 1 Peter Bollen en op 2 Kees van Immerzeel. De lijst kent vervolgens steeds wisselend een PvdA- en een GroenLinks- kandidaat. De eerstvolgende mensen op de lijst zijn Nynke de Jong, Mark Mol, Yvonne Irving, Huup Dassen en Karel Gerritsen. Het gezamenlijke verkiezingsprogramma is ook vastgesteld en dat zich richt op negen thema’s met volgens beide partijen echte Doesburgse onderwerpen.

De Doesburgse samenwerking kon bij de presentatie rekenen op landelijke belangstelling. Op de gezamenlijke ledenvergadering waren namelijk Rik Grashoff, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en John Kersten, oud-Kamerlid voor de PvdA aanwezig. Zij spraken hun vertrouwen uit in de Doesburgse samenwerking, die is gericht op een nieuwe en frisse aanpak van een sterk en progressief links geluid in de Doesburgse politiek. Met de verkiezingsleus Samen Sterk wordt niet alleen de twee partijen bedoeld, maar ook de visie op een verbonden samenleving, waar de mens centraal staat!

Kernpunten verkiezingsprogramma:

1. Zorggelden blijft voor de zorg! De gelden die er voor het sociaal domein vrijkomen moeten ook in het sociaal domein worden besteed. Er is ook extra geld nodig voor goede kwaliteit van de zorg, te bereiken met preventie. Tevens is een reserve voor slechtere tijden nodig.

2. Tandje erbij als het om duurzaamheid gaat! Ook Doesburg heeft een bijdrage te leveren aan het behouden van ons klimaat. Al eerder heeft GroenLinks al een bijdrage gegeven door het idee van de waterkrachtcentrale in de oude IJssel.

3. Werk voor iedereen! Wij blijven streven dat er voor iedereen een plekje op de arbeidsmarkt komt. Ook voor degenen waarbij ondersteuning nodig is. De gemeente speelt daar een belangrijke rol in!

www.pvdagroenlinksdoesburg.com