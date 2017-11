Marion Borghuis nieuwe voorzitter van de Coöperatie IJsselstromen

REGIO - Marion Borghuis neemt de voorzittershamer van de Coöperatie IJsselstromen, actief in Doesburg, Angerlo, Giesbeek, Lathum en gedeelte van Drempt, over van Harm Wijgergangs.

In de Algemene Ledenvergadering van woensdag 22 november is ze unaniem door de leden gekozen. Borghuis is de afgelopen 18 jaar medeoprichter en directeur geweest van de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen.

“We zijn blij met de nieuwe voorzitter en geloven dat zij de Coöperatie IJsselstromen weer een stap verder brengt in de samenwerking voor het continu verbeteren van zorg en welzijn voor de inwoners in ons werkgebied. En dat ze dit als voorzitter samen met de andere bestuursleden, management en leden van de Coöperatie zal doen”, aldus Hugo Maathuis, huisarts en vicevoorzitter.

Marion Borghuis volgt Harm Wijgergangs op die de afgelopen vier jaren gezorgd heeft dat de coöperatie zich tot een volwaardig samenwerkingsverband kon ontwikkelen waarbij zowel de zorgverleners als de inwoners voor hem centraal stonden.

Marion Borghuis: “Mijn passie en deskundigheid gaan uit naar het verder versterken van de eerstelijns gezondheidszorg. Vooral door het bevorderen van samenhang en samenwerking in de eerstelijn. Met aandacht voor het belang van de patiënt én dat van de professional, want goede patiëntenzorg krijg je alleen wanneer zorgverleners met plezier hun werk kunnen doen. Daarvoor zijn organisatiekracht en infrastructuur noodzakelijk, op vier niveaus: dat van de praktijken van de professionals; dat van meerdere lokaal samenwerkende praktijken; dat van de wijdere regio en tenslotte het landelijk niveau. De Coöperatie IJsselstromen zie ik als zo’n verband van op lokaal niveau samenwerkende praktijken: een sterke bouwsteen in het gebouw van de eerste lijn en het onmisbare cement in het verbeteren van zorg en welzijn in de wijk”.

De Coöperatie IJsselstromen heeft als doelstelling het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg in het gebied Doesburg, Angerlo, Giesbeek, Lathum en gedeelte van Drempt, het ontwikkelen van beleid voor de eerstelijnszorg, gezamenlijk met de aangesloten disciplines aanspreekbaar zijn voor vertegenwoordiging en het maken van afspraken met onder andere zorgverzekeraars en overheden om zo de zorg en het welzijn van de inwoners te verbeteren.