Hessegracht scoort op gastvrijheid

DOESBURG - Locatie De Hessegracht van Attent Zorg en Behandeling in Doesburg heeft meegedaan aan het waarderingssysteem ‘Gastvrijheidszorg met Sterren’. Dit is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten met behulp van interviews.

Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten verbeterd.

Mede door de deelname van alle betrokkenen aan de interviews, te weten cliënten, familie, naasten, medewerkers en vrijwilligers heeft De Hessegracht drie sterren verkregen.

Verder kreeg locatie De Hessegracht de complimenten voor niet aan tijd gebonden (vrije invulling van de dag), mooie ligging, training gastvrijheid, professioneel zijn en de tovertafel.