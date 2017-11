Gemeenteraad stemt in met megastal in Ellecom

DE STEEG - Vijftien stemmen voor, twaalf tegen. Dat was de uitslag van de hoofdelijke stemming over de wijziging van het bestemmingsplan dat de realisatie van een groot melkveebedrijf in Ellecom mogelijk maakt. Daarmee lijkt het een gelopen race, maar dat tegenstanders de weg naar de Raad van Staten zoeken, lijkt voor de hand te liggen.

Het debat tijdens de allesbeslissende raadsvergadering over het onderwerp dat in de volksmond 'de megastal in Ellecom' heet, was vooral een herhaling van zetten. De stemverhoudingen lagen eigenlijk al vooraf vast. De raadsleden hadden de voorbije jaren ook voldoende gelegenheid alle voors en tegens tot zich te nemen. Want niet alleen werden er ambtshalve veel onderzoeken en toetsingen gedaan, voor- en vooral tegenstanders overspoelden publiek en politiek ook met argumenten en bezwaren.

Tijdens het debat in de raad was dan ook meer onderlinge wrevel te bespeuren dan constructieve uitwisseling van argumenten. De stellingen waren zoals gezegd al eerder betrokken. Jolanda Dirks verweet met name D66 landelijk tegen megastallen te zijn, maar nu lokaal voor te stemmen. Aan de andere kant kreeg de SP van zowel VVD als CDA het verwijt van populisme om de oren en was er van collega's ook weinig waardering voor de 'bangmakerij' door Magda Rook van GPRB die op gezondsheidsrisico's wijst, die er volgens alle adviezen en onderzoeken helemaal niet zijn.

Na enkele schorsingen was de hoofdelijke stemming een soort anticlimax voor de volgepakte publieke tribune. Een amendement van SP, PvdA en GPRB om feitelijk een nieuw plan te maken haalde het niet, moties van D66 om middelen beschikbaar te stellen voor een overlegplatform tussen de dorpen Ellecom en De Steeg en landgoed Middachten anderzijds, haalde het wel.

De weg lijkt nu vrij voor het nieuwe veebedrijf buiten Ellecom, al lijkt het ook al vast te staan dat de tegenstanders van het plan onder aanvoering van Jochem Sevenster van de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap uit Dieren, de gang naar de Raad van State gaan maken.