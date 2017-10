Informatie over Zeker Bewegen in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op woensdag 8 november zal tijdens de wekelijkse inloopochtend een informatiebijeenkomst worden gehouden over ‘zeker bewegen’. De bijeenkomst zal naast informatie ook bedoeld zijn om bepaalde demonstraties te geven en mensen te laten kennismaken met het principe.

Zeker bewegen is een concept dat bedacht is door Mens en Welzijn (Voorst) en Rolf Tijssen van Tijssen weerbaarheid. Zeker bewegen helpt mensen die minder goed ter been zijn, zich niet zeker voelen tijdens het wandelen of zelfs in huis zich onveilig voelen tijdens het bewegen. Rolf Tijssen zal deze ochtend de ouderen allerlei basistips en trucs geven waardoor de kans op vallen minder groot wordt. Daarnaast gaat het over evenwicht, opstaan, veiligheid en allerlei andere onderwerpen. Aanmelden voor de cursus,: 0630723385 of dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl.