KIKA-run voor zieke Sam uit Eerbeek

EERBEEK - Het sportbedrijf Train2perfection met vestigingen in Eerbeek en Beekbergen doet met vijftig mensen mee aan de KIKA-run in Nijmegen op zondag 7 oktober. Daarmee willen ze geld op halen voor onderzoek naar kinderkanker.

Aanleiding voor deelname aan de KIKA-run is de ziekte van Sam (15), de zoon van Karin uit Eerbeek die bij Train2perfection sport. Sam heeft/had myelodysplastisch syndroom, een kwaadaardige beenmergaandoening die kan veranderen in leukemie. Een hele tijd ging het heel goed met hem, maar een maand geleden bleek dat de bloedwaarden bij Sam toch weer gedaald zijn.

Tot nu toe heeft Train2perfection ruim 14.000 euro opgehaald. Zo hebben ze tien hardlooptrainingen aangeboden aan de mensen die mee willen lopen aan de KIKA-run voor 100 euro per persoon. Het volledige bedrag gaat naar het goede doel. "Eerbeek leeft enorm mee. Dat is ook te zien aan de vele donaties die al zijn binnengekomen", aldus Simone Pelgrim van Train2perfection Personal Training. Het bedrijf richt zich op leefstijlverbetering en begeleidt mensen op het gebied van gedrag, voeding en training.