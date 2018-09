Hippische evenementen rondom kennisdeling op Van Hall Larenstein

VELP - De hippische afdeling van hogeschool Van Hall Larenstein in Velp gaat zich dit jaar volop focussen op het delen van kennis. Niet alleen binnen de klaslokalen maar ook daarbuiten. In oktober worden twee symposia gehouden en in januari staan drie masterclasses op de agenda. Hiermee richt de hogeschool zich op een professioneel en internationaal publiek van ruiters, fokkers en ondernemers.

Op 10 oktober vindt de tweede editie van het symposium plaats onder de titel In het Zadel met Online Marketing. Op deze dag krijgen hippische ondernemers en medewerkers van grote hippische bedrijven de nieuwste kennis voorgeschoteld rondom online marketing: wat is goede content voor een website, hoe werk je samen met influencers, hoe zet je conversie gedreven campagnes op en hoe krijg je veel bezoekers naar jouw platform? Het zijn allemaal vragen die deze dag beantwoord gaan worden. Meer informatie en tickets zijn te vinden op www.inhetzadelmetonlinemarketing.nl.

Op 23 oktober houdt Van Hall Larenstein de vierde bijeenkomst van het International Equine Science Network op haar locatie in Velp. Binnen dit netwerk werken zeven universiteiten en hogescholen samen rondom het thema paard. De Berner Fachhochschule uit Zwitzerland; University of Veterinary Medicine uit Wenen Oostenrijk; Hochschule Osnabrück, Free University Berlijn, University of Göttingen en Hochschule Nürtingen-Geislingen uit Duitsland zijn samen met Van Hall Larenstein de leden van dit netwerk. De bijeenkomst heeft dit jaar als thema Equine Future- challenging perceptions. Meer informatie is te vinden op www.hvhl.nl/networkequinescience.

Van Hall Larenstein is in 2018 uitgeroepen tot de meest duurzame hogeschool van Nederland. Ook voor de hippische sector wordt dit thema steeds belangrijker vanwege toenemende kritische geluiden uit de maatschappij over het welzijn, trainen en houden van paarden. Van Hall Larenstein wil dan ook een voorloper zijn op het gebied van specifieke kennis met betrekking tot duurzaamheid in de hippische sector. Het doen van toegepast onderzoek samen met bedrijven hoort daar ook bij.