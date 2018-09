Buren samen aan het werk

DIEREN - Tijdens de nationale Burendag op 22 september hebben de bewoners van de Eduard van Beinumlaan in Dieren, aanwonenden van het gezamenlijke veld, samen in de tuin gewerkt. Na de koffie en het bespreken van de werkzaamheden is de groep begonnen met verschillende snoeiwerkzaamheden en het verwijderen van graszoden. Ook de gemeente Rheden is betrokken bij de ideeën om het veld te veranderen. Nieuwe lantaarnpalen en het plaatsen van een klein terras zijn hier onder andere onderdeel van. De werkochtend werd afgesloten met een broodje, terwijl er ondertussen afspraken gemaakt over het onderhoud van deze nieuwe beplanting.