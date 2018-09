Succesvolle optredens Phoenix

BRUMMEN - De zestig vrouwen van Vrouwenkoor Phoenix uit Brummen mochten zich in september muzikaal uitleven tijdens twee mooie concerten. Het eerste was een intiem privé-concert tijdens een feest van een koorlid. Het koor werd deze middag gedirigeerd en op de piano begeleid door vaste pianiste Tatiana Laryna. Uiteraard werd er afgetrapt met het lijflied van het koor: Viva Tutte le Vezzose. Ook Memory, Stay With Me en When You Believe kwamen voorbij. Samen met het mannenkoor uit Brummen werd het concert afgesloten met het Mnogaja Ljeta.

Het tweede concert van deze maand was een optreden in woon-zorgcomplex St. Elisabeth in Zutphen. Het koor zong onder leiding van dirigent Klaas van der Hoeven en pianiste Tatiana Laryna verzorgde ook hier de muzikale begeleiding. Het koor had gekozen voor een afwisselend repertoire met onder meer Make You Feel My Love van Adele, The White Cliffs of Dover, het Zuid-Afrikaanse Siyahamba, I Feel the Spirit en het Zweedse Sommersangen.

Het koor zal zich de komende weken onder meer concentreren op het grote kerstconcert op vrijdag 14 december, samen met De IJsselzangers in de Sint Walburgiskerk in Zutphen. Wie mee wil zingen met het vrouwenkoor kan meer informatie vinden op www.vrouwenkoorphoenix.nl.