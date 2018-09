Groen licht voor doelgroepenbad bij nieuw zwembad in Velp

VELP - De gemeenteraad van Rheden heeft ingestemd met het toevoegen van een doelgroepenbad en een peuterbad aan het nieuwe zwembad in Velp. Hiermee krijgt de gemeente Rheden een volwaardige en aantrekkelijke zwemvoorziening voor jong en oud, in een volledig toegankelijke en duurzame accommodatie.

Het doelgroepenbad is een voorziening voor alle inwoners, van jong tot oud. De gemeente Rheden voldoet met dit bad aan een sterke behoefte vanuit de inwoners. Zowel gebruikers als huisartsen en fysiotherapeuten hebben hierom verzocht. Het bad sluit naadloos aan bij de Wmo-gedachte dat investeren in voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken, een positief effect heeft op de vitaliteit en gezondheid van inwoners. Zij kunnen daardoor zo lang mogelijk op een gezonde en gelukkige manier zelfstandig blijven. De financiering van het doelgroepenbad vindt daarom ook plaats vanuit een Wmo-budget dat de raad daarvoor al eerder beschikbaar stelde.

Marc Budel, wethouder Sport: “Ik ben blij voor onze inwoners dat er een nieuwe zwembad met doelgroepenbad en peuterbad komt in Velp. Onze aanpak, door Wmo-geld in dit bad te investeren, is misschien wel uniek te noemen in Nederland. Ik ben er trots op dat we dit bad op deze manier kunnen realiseren.”

Gea Hofstede, wethouder Wmo: “We hebben de afgelopen jaren al een compleet aanbod aan algemeen toegankelijke voorzieningen met het Wmo-budget weten te realiseren. Het doelgroepenbad zie ik als de kers op de taart: een voorziening die geld kost maar die maatschappelijk gezien veel oplevert. Het is bij uitstek een voorziening die een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners.”