Informatieavond Colitis Crohn

ARNHEM / DIEREN - Woensdag 1 november geeft Peter van Essen, hypnotherapeut uit Dieren, een lezing over de effecten van hypnotherapie bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De lezing is onderdeel van de informatieavond over Medicatie, Hypnotherapie en alternatieve therapieën bij IBD. Een oud-patiënt vertelt over zijn ervaring met hypnotherapie. Twee MDL-artsen geven hun visie op de alternatieve behandelwijzen. De avond vindt plaats in Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. Deelname is gratis, maar aanmelding vooraf is verplicht en kan via www.petervanessen.nl of www.crohn-colitis.nl/ccuvn-agenda. De avond wordt georganiseerd door het regioteam Gelderland van de Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN).