Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti bij Beekbergen Klassiek

BEEKBERGEN - Cellist Pieter Wispelwey en pianist Paolo Giacometti concerteren beide wereldwijd op vooraanstaande podia. Zij vormen al jarenlang een zeer succesvol duo, zowel in de concertzaal als in de opnamestudio. Zaterdag 30 september van 15.30 tot 17.00 uur spelen ze in de NH Kerk in Beekbergen.

Wispelwey en Giacometti zijn bezig aan de voltooiing van een groots opnameproject van alle duowerken van Schubert en Brahms. De laatste en 6de CD komt in de lente van 2018 uit. Natuurlijk zitten er de Arpeggione sonate van Schubert en de cellosonates van Brahms bij, maar verder ook de altviool- en vioolsonates van Brahms en de grootse Fantasie van Schubert en zelfs de Trockne Blumen Fluitvariaties. Meerdere stukken zijn nog nooit op cello te horen geweest.

Op het programma van het concert in Beekbergen staan zowel afzonderlijke, als gecombineerde werken van Schubert en Brahms: Franz Schubert - Arpeggione Sonate D 821 (1824); Johannes Brahms - Sonate no. 1 in e Op. 38 (1862-1865); Johannes Brahms - Sonate Op. 120 no. 2 (1894) en Franz Schubert - Introductie en Variaties op ‘Trockne Blumen’ D.802 Op. 160.

Jaarten kosten € 25,- en € 10,- voor de jeugd tot 19 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Damper en boekhandel Mooiboek, beiden in de Dorpstraat in Beekbergen. Ook zijn nog kaarten te koop voor aanvang van het concert. Meer informatie is te vinden op de website www.beekbergenklassiek.nl. - foto: Martijn Doormernik