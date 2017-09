DIEREN - Koersbalvereniging de Bijdraaier uit Dieren speelt haar wedstrijden voortaan in het verzamelgebouw Het Duynhuis. De koersbalclub gebruikt de ruimte van het Inloophuis en de activiteit is een onderdeel van het nieuwe programma vrijetijdsbesteding. Er wordt wekelijks gespeeld op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Er is plaats voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen gewoon binnenwandelen, de koffie staat klaar. Het Duynhuis is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63.