Doesburgse illustreert Warboel

DOESBURG - Op de Iselinge Hogeschool is onlangs het kinderboek Warboel gepresenteerd, met toegankelijke gedichten voor kinderen en jongeren over sociaal-emotionele onderwerpen. De tekeningen in het boek werden gemaakt door de Doesburgse illustrator Angelique Bosman, die tijdens de Kinderboekenweek, samen met de Borculose auteur Margreet Jansen, bij Boek en Buro Nieuwenhuis met kinderen gaat tekenen, kleuren en kletsen over Griezelen en nog veel meer.

“Er bestaat helaas nog geen vak op school, dat leert hoe je verdriet mag hebben”, schrijft auteur Margreet Jansen uit Borculo in haar voorwoord. “Dat uitlegt, dat je niet de enige bent die onzeker is en vertelt dat het niet raar is, als je buikpijn hebt van heimwee of je rot voelt omdat je ouders altijd ruzie hebben”. En dat is precies wat het boek wil bereiken. Dat kinderen en jongeren zich herkennen in de sfeer en emoties rondom onderwerpen als pesten, faalangst, je grenzen aangeven, onzekerheid, scheiding, vluchten, rouw en dergelijke en zich daardoor aangemoedigd voelen erover te praten. De krachtige illustraties van Angelique, tevens grafisch vormgever bij het Lalique Museum, maken dat plaatje van herkenning meer dan compleet.

Jansen en Bosman leerden elkaar destijds kennen via Saskia Bruil uit Doetinchem, verantwoordelijk voor vormgeving en uitgeefondersteuning. Het eerste boek van het Achterhoekse drietal Ik mis je in alle kleuren verscheen in oktober 2015 en werd onlangs door de Vakjury van de Yarden Afscheidsprijs 2017 beloond met een derde prijs. De nominatie kwam als een complete verrassing en voelde als een kroon op al het harde werken.

Net zo blij waren ze met het enthousiasme waarmee ook Warboel afgelopen dinsdag in Doetinchem werd ontvangen door docenten, interne opleiders, studenten en pers. De keuze voor Iselinge Hogeschool was geen toevallige. Vier studenten van de Doetinchemse Pabo schreven bij elk gedicht handzame online lessuggesties, die het boek een enorme praktische meerwaarde geven. Niet alleen voor leraren, maar ook voor ouders thuis. Net als de werkvormen voor kindercoaches en therapeuten, die Yvette Reusen van Open Kindercoaching uit Groenlo voor haar rekening nam.

Maar bovenal is Warboel natuurlijk een boek voor kinderen. “Zij moeten het gevoel krijgen, dat ze zich niet hoeven te schamen voor hun tranen en onzekerheid”, zegt Jansen. “En dat ze bij ons, volwassenen, altijd terecht kunnen met die warboel die het af en toe in je hoofd kan zijn”.

Zaterdag 7 oktober is er van 14.00 tot 16.00 uur een Meet & Greet bij Boek en Buro in Doesburg. Warboel (ISBN 978-90-824424-1-0) kost 19,95 euro en is te koop bij Boek en Buro Nieuwenhuis, waar je tijdens de Kinderboekenweek bij elk boek een prachtige A2-poster van Griezelen cadeau krijgt. Zaterdag zijn auteur en illustrator in de winkel aanwezig om voor te lezen, te tekenen en te signeren.

Foto: v.l.n.r. boven: Lisa Mennink, Manon Görz, Joyce van de Langenberg, Nienke Enzerink, onder: Saskia Bruil, Margreet Jansen, Angelique Bosman en Yvette Reusen. - Foto Linda Roelfszema.