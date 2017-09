Aantal ouders wil (nog) geen feestelijke viering start bouw Dorpsschool

ROZENDAAL - Een aantal ouders van (ex-)leerlingen van de Dorpsschool in Rozendaal heeft zijn verontwaardiging uitgesproken, middels een brief aan de medezeggenschapsraad van de school, over de uitnodiging om de start van de bouw op 9 oktober te vieren.

Die ouders geven aan dat de bodemprocedure met betrekking tot het bestemmingsplan nog bij de Raad van State moet plaatsvinden. Deze staat gepland voor 10 november. ‘Totdat in deze zaak uitspraak is gedaan door de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State staat niet vast of en op welke wijze de bouw van de school doorgang kan vinden. De gemeente heeft de bouwactiviteiten gestart voor eigen rekening en risico en baseert zich slechts op de uitspraak van de voorzieningenrechter’, aldus de ouders in de brief.

De voorzieningenrechter stelt in zijn inleiding op de uitspraak van 24 april dit jaar het volgende: ‘Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure’. Daarom vinden de ouders het ongepast om op 9 oktober een feestelijke bijeenkomst te houden om de start van de bouw te vieren. Maar ook omdat de ‘schijnzekerheid’ die geboden wordt, vooral bij de kinderen van de school een grote teleurstelling zal oproepen wanneer zou blijken dat de bouw onverhoopt niet door kan gaan. En, stellen de ouders, wordt er voorbij gegaan aan de ouders en gezinnen die verwikkeld zijn in de juridische procedure.