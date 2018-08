Nsanvu bedankt Doesburg

DOESBURG - Het is nu een half jaar terug dat Doesburger Henny Slokker het geluk had onverwacht in midden Oeganda te belanden. In het kleine dorpje Nsanvu is, dankzij de inwoners van Doesburg, familie en vrienden, nu veel veranderd. Voor veel kinderen en volwassenen is het dagelijks gesleep van zware jerrycans met water niet meer nodig omdat er tien grote watertanks van 5000 liter zijn geplaatst.

De plaatselijke school met ruim 300 leerlingen is nu geheel gerenoveerd. Ze hebben voor het eerst schoolborden gekregen en schone kleurrijke klaslokalen. Daarnaast kon de school met het sponsorgeld 420 boeken kopen en veel schrijfgerei. Henny Slokker: "Tijdens mijn bezoek in januari ontmoette ik een kleine groep mensen die met een vorm van micro-krediet bezig waren. Ik heb ze toen een kleine bijdrage gegeven omdat ik voelde dat dit zeer welkom was. Nu blijkt dat dankzij de sponsoring van ons allen een veel grotere groep inwoners dit initiatief heeft overgenomen. Ze willen hiermee kleine bedrijfjes starten, onderwijs stimuleren, leren samen te werken, leren omgaan met water en het onderhoud van de watertanks. Dus uw centjes worden daar nu kwartjes en er is geen dubbeltje aan de strijkstok blijven hangen." Het principe 'geef geen gratis vis, maar geef een hengel zodat ze zelf vis kunnen vangen' brengen ze nu op eigen initiatief in de praktijk. "Dat moet ons allen een fijn gevoel geven. Misschien dat we rond de kerstdagen daar nog wat extra licht kunnen laten schijnen in een aantal hutten. Via een kleine sponsoractie zouden we bijvoorbeeld draagbare kleine zonnecollectoren kunnen kopen die de bewoners vervolgens voor een flink deel terugbetalen, waardoor we nog meer zonnecollectoren kunnen kopen. Zodat per hut er twee kleine lichtjes kunnen branden." Een complete set kost ongeveer 140 euro. Namens de bewoners van Nsanvu-Kibale heel hartelijk dank voor de ondersteuning uit Doesburg en omgeving.

