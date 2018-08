Taalcafé Doesburg houdt open huis

DOESBURG - Taalcafé Doesburg is al ruim anderhalf jaar een welkome ontmoetingsplaats voor allerlei mensen die beter Nederlands willen leren spreken. Het is nog een hele stap voor inwoners met een migratieachtergrond of een taalachterstand om naar het Taalcafé te komen. Toch ziet het Taalhuis dat steeds meer bezoekers van allerlei nationaliteiten vaste klant worden omdat zij de sfeer aangenaam vinden en van elkaar en de vrijwilligers veel van het spreken van het Nederlands kunnen leren. Het Taalcafé is een inloopactiviteit: opgeven is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Van 3 tot en met 9 september is het de Week van de Alfabetisering. In Nederland hebben een paar miljoen volwassenen moeite met spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Daarom wordt er extra aandacht gevraagd voor Taalcafé Doesburg. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 september houdt het Taalhuis van 10.00 tot 11.30 uur open huis aan de grote leestafel van de bibliotheek in het gebouw van de Buurtacademie aan De Linie 4 in Doesburg.

Het Taalcafé is een laagdrempelige manier voor anderstaligen om met de Nederlandse taal bezig te zijn. Dit kan als aanvulling op een inburgeringtraject, na afloop van of tijdens de inzet van een Taalmaatje, of gewoon voor iedere anderstalige die vaker Nederlands wil spreken. Zo leren zij andere mensen kennen en komen met andere culturen in aanraking. Door de Nederlandse taal beter te leren spreken en lezen, kunnen ze oefenen om wat ze willen zeggen ook te kunnen zeggen. In het Taalcafé wordt onder leiding van Nederlands sprekende vrijwilligers in kleine groepjes in het Nederlands gesproken over allerlei onderwerpen. Dit wordt gedaan met behulp van bijvoorbeeld een foto, een plaatje of er wordt een taalspelletje gedaan.