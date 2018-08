Volop Velp: voor en door Velpenaren

VELP - Op 15 september vindt de tweede editie van het nieuwe Velpse evenement Volop Velp plaats. Zowel verenigingen, clubs, organisaties, groepen en stichtingen als ook particuliere initiatieven krijgen de gelegenheid om zich te manifesteren.

Bij een groot aantal winkeliers gaat die middag de rode loper uit en worden klanten en bezoekers welkom geheten voor workshops, informatie, een kijkje achter de schermen of een traktatie. Een voorstelling van een Franse straattheatergroep wordt het hoogtepunt van de middag.

Veelzijdig Velp, de ondernemersvereniging in het centrum van Velp, houdt dit kleinschalige evenement voor de tweede keer. De start in 2017 werd door de mindere weersomstandigheden enigszins beïnvloed. Tijdens het middagprogramma, dat om 12.00 uur begint, krijgen Velpenaren in de breedste zin van het woord een podium om hun activiteiten, ideeën, werkzaamheden, hobby’s en kunsten te laten zien en horen. Het is nog mogelijk om zich voor deze middag aan te melden door een email te sturen aan info@veelzijdigvelp.nl of te bellen met Jan Huurman via tel. 06 - 24166241.

Het programma bestaat uit verschillende optredens van onder andere de drum- en showfanfare Mr. H. M. van der Zandt en Unisono. Er wordt een open podium gegeven aan een ieder zijn podiumkunsten wil vertonen met zang, dans of muziek.

Veel Veelzijdig Velp winkeliers doen mee aan Volop Velp door iets extra’s te bieden aan hun klanten en hen te trakteren. Een kijkje in de bakkerij, het luisteren naar een mini-concert op klavecimbel of het geven van specifieke informatie over producten zijn voorbeelden daarvan. Er komen verschillende (wijn)proeverijtjes en veel aanbiedingen. De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan de rode loper, die ze speciaal voor deze dag uitrollen.

In de Emmastraat wordt voor deze gelegenheid een kofferbakverkoop gehouden. Op verschillende plekken worden plaatsen gereserveerd om letterlijk vanuit de kofferbak van auto’s overtollige spullen te kunnen verkopen. Er kunnen ook kramen worden gehuurd. Voor het reserveren van een plek, al dan niet met kraam, moet ook een mailtje worden gestuurd naar info@veelzijdigvelp.nl.

De organisatie van deze middag is ontzettende blij met de komst van een bijzondere straattheateract naar Velp. Vanuit Parijs is er twee keer een optreden te zien van Les Horsemen. Komieken laten een training voor de komende Olympische Spelen zien, maar dan op een dolkomische manier.