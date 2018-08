Afscheid Betsy Efdé bij De Bruisbeek

LOENEN - Wegens verhuizing naar Eerbeek stopt Betsy Efdé uit Loenen met haar vrijwilligerswerk bij het ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Zij heeft vanaf de opening van De Bruisbeek haar beste krachten gegeven, vooral voor de ouderen van Loenen. Om de twee weken was zij paraat om leiding te geven aan de activiteit Samen Eten. Samen met enkele andere dames verzorgde zij de maaltijd die door Ter Horst werd bezorgd. Dinsdag was de laatste keer dat zij hielp bij Samen Eten. Het bestuur van De Bruisbeek kwam ook even om via voorzitter Ria Blom haar met bloemen te bedanken voor alles wat zij heeft gedaan voor de eetgroep. Zij wenste haar een fijne tijd in Eerbeek. Ook van de eetgroep kreeg Efdé lovende woorden voor haar grote inzet, maar vooral voor de creatieve toetjes die zij altijd maakte Zij kreeg van de groep bloemen en een Spar-cadeaubon. Betsy Efdé vertelde altijd met plezier dit werk te hebben gedaan. Het deed haar goed dat bij haar afscheid zoveel deelnemers waren.

Ook werd tijdens deze Samen Eten gemeld dat opgave en afzegging voor de maaltijd voortaan kan gebeuren bij Hanny van Ark via tel. 06 - 10977199 en Rozalien Koller via tel. 055 - 5052051.