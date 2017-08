Zonnebloem naar de orchideeën

DIEREN - Elk jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd door De Zonnebloem afdeling Dieren. Zo vertrok er een touringcar met in totaal 27 deelnemers en 17 vrijwilligers via een mooie route richting Luttelgeest, om in die plaats een bezoek te brengen aan de Orchideeën Hoeve. Voor de deelnemers die slechte ter been zijn waren rolstoelen gehuurd. Na een gezamenlijke lunch, die iedereen goed smaakte, werd het tijd om de tuinen, vlinders en orchideeën te bewonderen. Vervolgens was er gelegenheid om alle indrukken met elkaar te delen onder het genot van een kop koffie of thee met gebak. Enthousiast en enigszins vermoeid keerden iedereen weer terug naar Dieren, maar natuurlijk niet zonder een mooie orchidee.