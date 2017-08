Mooie comeback SuperZeskamp

EERBEEK - Na een paar jaar afwezigheid, werd zondag weer een SuperZeskamp gehouden in hartje Eerbeek. Het werd een geweldige comeback van het evenement. Zowel de deelnemende teams als de toeschouwers genoten met volle teugen. De weergoden deden de rest. Tommy ter Hove van de Zaak kijkt dan ook met voldoening terug op het evenement, dat zich voor het eerst helemaal afspeelde op het Stuijvenburchplein. Dat bleek een goede zet.

Op onderdelen als het vliegend Tapijt, de Rodelbaan, de Kelnerrace, de Buikglijbaan, de Sweeper en als klapper de Take- Out Hindernisbaan, kwamen de teams in actie. Weinigen hielden het droog, want water en schuim speelden een grote rol en uiteindelijk kwam er ook nog een uitslag, al was meedoen feitelijk belangrijker dan winnen. Bij de dames won het team Fitt2Go, gevolgd door Devils in Pink en de Fruittieten. Bij de heren/gemengde teams ging de zege naar de Apnoten, vóór de Grasdokters en het Dreamteam. De prijsuitreiking werd gevolgd door een heerlijke afsluitende party bij De Zaak. - foto's: Han Uenk