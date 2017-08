Mooi en breed najaarsprogramma in Gasthuiskerk Doesburg

Gasthuiskerk Doesburg biedt dit najaar een mooi, vol en breed cultureel programma. Daarin zit veel muziek, van Chet Baker tot Mozart en van Americana tot zigeunermuziek. De Gasthuiskerk trapt het seizoen op 1 september af met het nieuwe unplugged muziekfestival Z8erhoek.

Ook de liefhebber van boeken en literatuur komt ruim aan zijn of haar trekken. Zo is op vrijdag 9 september columnist Bert Wagendorp te gast in Doesburg, in november gevolgd door één van Nederlands bekendste schrijfsters Lydia Rood. In zijn nieuwe spectaculaire roman Masser Brock schrijft Wagendorp over een columnist in het hedendaagse meningencircus, waarin de waarheid ook maar een opvatting is. Wat is nieuws dan nog, anders dan een bordeel voor meningen? Lydia Rood schreef thrillers, romans, theaterproducties en jeugdboeken, waarvoor ze onder andere een Vlag en Wimpel en een Zilveren Griffel kreeg.

Op zaterdag 30 september spelen Reinbert de Leeuw en Vera Beths werken van Franz Liszt. Vera Beths is een van de bekendste violisten van Nederland. Ze is actief als soliste bij alle grote orkesten. Reinbert de Leeuw kreeg als pianist bekendheid door zijn interpretatie van het werk van Erik Satie. In de Gasthuiskerk speelt het duo onder andere een arrangement voor piano en viool van La Notte en de beroemde Kreuzweg.

Liefhebbers van gitaarmuziek kunnen ook dit seizoen hun hart ophalen op het Podium van Doesburg. Op het gitaristenpodium treden op 24 september en 26 november Sean Shibe en Livio Gianole op. Gianola is een begaafd componist en gitarist die met verbazingwekkend gemak de 8-snarige gitaar bespeelt. De Schotse gitarist Sean Shibe was de jongste student ooit aan het Royal Conservatoire of Scotland.

Op de eerste maandag van elke maand is er ook weer het jazzcafé. Hier kunnen liefhebbers genieten van jazz en goed gezelschap. De entrée is gratis, de drankjes niet. Het maandelijkse leescafé gaat over romans en gedichten, fictie en non-fictie, dagbladen, magazines en glossy’s. Tijdens de Culturele Zondagen biedt de Gasthuiskerk van 12.00 tot 17.00 uur een programma met exposities en live-muziek, soms aangevuld met een stadsvertelling of een extra culturele verrassing.

Wat de liefhebber van klassiek zeker niet mag missen is op zondag 20 oktober het pianorecital van Péter Tóth. De Hongaarse Amerikaan raakte bij een buurman om de hoek voor het eerst een piano aan. Hij was toen elf jaar oud. Het was liefde op het eerste gezicht. Tóth trad op over de hele wereld en won vele prijzen. Op 12 november staat de Spittin Blues Tour van Fabian Schrama (foto) op het programma. De gitarist en zanger brengt, behalve veel eigen werk, een muzikale ode aan grootheden als Mississippi John Hurt, R.L. Burnside en Muddy Waters.

Tussen begin september en eind december biedt Gasthuiskerk Doesburg nog veel meer. Behalve lezingen, opera, kamermuziek en poëzie staat in december de traditionele Christmas Singalong met Zwaan Stam op het programma. Kijk voor het volledige programma op www.gasthuiskerkddoesburg.nl.